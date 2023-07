Tour de France - Jonas Vingegaard reviendra l'an prochain pour remporter un 3e Tour de France consécutif

"Bien sûr, j'ai d'autres objectifs, mais le Tour de France est la plus grande course du monde", a expliqué Vingegaard la presse internationale . "Il y a quelque chose de spécial dans cette course. Il est peut-être trop tôt pour le dire, mais pour moi, le Tour de France est spécial. J'essaierai probablement de gagner le Tour à nouveau l'année prochaine". Le Danois de 26 ans pense qu'il était plus fort qu'en 2022. "J'avais eu plusieurs blessures au printemps et je n'en ai pas eu cette année. C'est une grande différence. En outre, nous nous développons et je m'améliore de plus en plus. Mais ce n'est pas 20 % ou plus, je n'étais pas beaucoup mieux que l'année dernière". Il a également souligné que l'équipe connaissait bien ses points forts et savait comment en tirer le meilleur parti. "Tout le monde n'a pas compris notre plan tous les jours, mais nous l'avons compris et cela a porté ses fruits". Vingegaard a déclaré plus tôt qu'il se souvenait d'une "bataille folle" avec son rival slovène Tadej Pogacar. Jusqu'au contre-la-montre de mardi dernier, les deux coureurs se battaient pour les secondes. "Je pense que c'était amusant à regarder et aussi pour nous. J'ai vraiment apprécié la bagarre que j'ai eue avec Tadej" Selon le Danois, c'est aussi une bonne chose que le cyclisme ait de telles rivalités. "Cette année, il y a eu une belle bagarre entre nous. Il a été très difficile de le faire craquer. Je suis sorti victorieux et j'en suis très heureux". (Belga)