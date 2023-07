Tour de France - Tadej Pogacar s'estime "heureux" de sa deuxième place à Paris

"Si l'on regarde tout ce qui s'est passé pendant ce Tour, je peux m'estimer heureux, malgré l'envie que j'avais de gagner cette course. Ça a été une course folle pour moi et pour mon équipe. Je suis très content d'avoir atteint Paris sur le podium, et avec le maillot blanc une fois de plus. Alors oui, merci à tout le monde, et au revoir à ce maillot? je ne suis plus un gamin", a commenté Tadej Pogacar au micro des organisateurs. "Je savais qu'un jour ou l'autre, j'aurais des jours et des moments difficiles. Ce n'est certainement pas la dernière fois que je me sens dans cet état, d'avoir atteint mes limites. À l'avenir, je saurai mieux ce que je peux attendre de moi-même". (Belga)