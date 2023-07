Vague de chaleur - France: neuf départements en vigilance orange lundi en raison des chaleurs ou d'orage

Les départements placés en vigilance orage sont l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. Les orages y seront ponctuellement forts et accompagnés de grêle et de fortes rafales de vent. Les départements concernés par la vigilance canicule se trouvent dans les Alpes-Maritimes et en Corse. (Belga)