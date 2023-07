WTA Varsovie - Yanina Wickmayer face à la Japonaise Nao Hibino, 126e mondiale, au premier tour

Yanina Wickmayer, 33 ans, 108e à la WTA, a rencontré la Japonaise de 28 ans à deux reprises l'emportant en 2015 à Vancouver et s'inclinant plus récemment en 2020 à Auckland, deux rendez-vous sur surface dure aussi. Associée à la Britannique Heather Watson, Wickmayer jouera aussi le double avec en entrée une rencontre contre la Roumaine Monica Niculescu et la Géorgienne Natela Dzalamidze, formant la paire tête de série N.2. Yanina Wickmayer est la seule Belge engagée dans ce rendez-vous en Pologne où la Polonaise Iga Swiatek, numéro 1 mondiale, est tête de série numéro 1. Samedi, l'on a appris que la joueuse russe Vera Zvonareva s'était vue refuser l'entrée en Pologne où elle devait participer à ce tournoi Les autorités polonaises ont précisé que la joueuse était restée bloquée dans la zone de transit de l'aéroport de Varsovie avant de prendre un vol pour Podgorica. Selon le ministère polonais, la joueuse de 38 ans se trouve sur la liste de personnes "indésirables" en Pologne. La WTA, qui gère le circuit féminin a réagi dans un communiqué: "la sécurité et le bien-être de toutes les joueuses sont une priorité absolue de la WTA. Vera a quitté la Pologne et nous allons évaluer le problème en détail, avec les organisateurs du tournoi." Ancienne N.2 mondiale en 2010, Zvonareva est retombée dans les limbes du classement du circuit féminin à la 655e place. Médaillée de bronze olympique en 2008, la Moscovite a remporté 12 titres durant sa carrière, ainsi que deux Fed Cup avec la Russie en 2004 et 2008. (Belga)