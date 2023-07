ATP Hambourg - Sander Gillé et Joran Vliegen qualifiés pour les quarts de finale

La paire belge de Coupe Davis, tête de série N.4, a pris la mesure en deux manches - 6-2, 6-4 - des Allemands Constantin Frantzen (ATP 101), 25 ans, et Hendrik Jebens (89e mondial en double), 27 ans, bénéficiaires d'une invitation. La partie a duré 1 heure et 07 minutes. Finaliste à Roland Garros, Sander Gillé (ATP 24 en double), 32 ans, et Joran Vliegen (ATP 25), 30 ans, joueront au deuxième tour (quarts de finale) contre le Néerlandais Robin Haase (ATP 42), 36 ans, et le Croate Nikola Mektic (ATP 20), 34 ans. Seul Belge engagé en simple, Kimmer Coppejans a été éliminé en qualifications dimanche. (Belga)