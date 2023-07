Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 échoue à se maintenir au-dessus des 3.800 points

À l'opposé on retrouvait Barco (20,52) avec un rebond de 3,22%, Proximus (7,26) progressant de 1,45%, Ageas (38,26) et KBC (67,18) de 1,27 et 0,96%. Umicore (27,37) et Aperam (28,98) remontaient de 0,37 et 0,03% alors que Melexis (93,15) et D'Ieteren (155,70) étaient négatives de 0,80 et 1,02%, UCB (81,42) et Galapagos (38,16) cédant 0,73 et 0,91% tandis que Solvay (104,45) regagnait 0,67%. L'annonce de la création d'une coentreprise devait faire bondir VGP (94,50) de 11%, écart finalement ramené à 3,3% alors que Econocom (2,775) rebondissait de 5,3%, Belysse (1,125) et Viohalco (6,35) s'appréciant de 3,2 et 2,1%. Biosenic (0,0622) rebondissaient enfin de 5,4%, Biotalys (6,34) gagnant 2,2% alors que MDxHealth (0,318) chutait de 3,3%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,1070 USD comme dans la matinée et contre 1,1115 vendredi. Le lingot se négociait autour de 56.860 euros, en progrès de 120 euros. (Belga)