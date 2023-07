Chine: 11 morts après l'effondrement d'un gymnase

Le bâtiment s'était écroulé dimanche juste avant 15h00 locales (9h00 à Bruxelles) à Qiqihar, dans la province du Heilongjiang, selon l'agence Chine nouvelle. Située à un millier de kilomètres au nord-est de Pékin, Qiqihar est une ville géographiquement proche de la Mongolie et de l'Extrême-Orient russe. "Au total, 11 personnes sont mortes dans l'accident et une enquête est en cours", a indiqué la télévision publique CCTV. Dix-neuf personnes se trouvaient dans le gymnase lorsque l'accident s'est produit, selon le journal local Heilongjiang Daily. Quatre personnes ont réussi à s'échapper et quatre autres, extraites des décombres, ont survécu. Des images de la chaîne CCTV ont montré le toit du gymnase complètement effondré et des secouristes en train de fouiller les débris. Les opérations de secours, qui ont mobilisé près de 160 pompiers, sont désormais terminées, a précisé CCTV. D'après les premiers éléments d'enquête relayés par Chine nouvelle, de la perlite -- une forme de verre volcanique -- a été utilisée lors de la construction du toit du gymnase. De fortes pluies dimanche ont provoqué l'expansion de ce matériau siliceux, ce qui a entraîné l'effondrement du toit, selon Chine nouvelle. Des responsables de l'entreprise de construction ont été placés en garde à vue, a précisé l'agence. (Belga)