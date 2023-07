Euro de football féminin U19 - La Belgique partage 3-3 avec l'Autriche mais est éliminée

Menées à trois reprises au score dont 0-1 à la pause après le but de Rukavina (11e), les joueuses de Xavier Donnay ont trouvé les ressources pour égaliser via Lore Jacobs (47e, 1-1). Valesca Ampoorter, sur un assist de Jacobs, a ensuite répondu à la 56e (2-2) au penalty de Natter (50e, 1-2). La capitaine Marie Detruyer a été encore plus rapide pour égaliser à 3-3 à la 60e, une minute après la réalisation de Mädl (2-3). Au même moment, à Tubize, les Pays-Bas ont battu l'Allemagne 3-1, les Néerlandaises ont ainsi validé leur billet pour le dernier carré en compagnie des Allemandes. Au classement final du groupe, les Pays-Bas terminent en tête avec 6 points devant l'Allemagne (6), l'Autriche (4) et la Belgique (1). Les deux autres demi-finalistes seront connus après les dernières rencontres du groupe B, France - Islande et Espagne - République tchèque. (Belga)