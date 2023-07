Feux de forêt en Grèce - TUI annule les vacances à forfait à destination de Rhodes jusqu'à vendredi inclus

Aucun vacancier ne peut actuellement séjourner dans la zone touchée par les feux de forêt dans le sud de Rhodes. La majorité des clients de TUI séjournent cependant dans le nord de l'île, où les hôtels restent ouverts. "L'approvisionnement en eau et en électricité sur l'île n'est pas constant et un certain nombre de routes sont fermées car les incendies ne sont pas encore maîtrisés", explique le tour-opérateur. "Compte tenu de cette situation incertaine, TUI n'est pas en mesure de fournir le service auquel les voyageurs s'attendent." Le voyagiste assure suivre la situation de près et indique que les voyageurs concernés seront informés personnellement. Les vols de la compagnie aérienne TUI fly continuent par ailleurs d'être opérés aux dates prévues afin de ramener les vacanciers en Belgique, ajoute le tour-opérateur. (Belga)