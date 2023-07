Italie: important coup de filet contre la mafia des Pouilles

Toutes ces personnes sont soupçonnées d'association de malfaiteurs à des fins de trafic de drogue et "d'autres délits" non précisés, indique un communiqué des carabiniers. L'enquête concernant ce groupe mafieux a débuté après le meurtre en octobre 2016 d'un important membre de cette organisation criminelle et l'opération de ce jour a impliqué quelque 500 membres des forces de l'ordre. Le communiqué ne précise pas combien des 82 personnes visées par un mandat d'arrêt se trouvaient éventuellement déjà en prison. Au fil des écoutes, les carabiniers ont réussi à établir le fonctionnement du clan qui vendait sur le marché de Foggia environ 10 kg de cocaïne par mois, achetée à un prix inférieur à 40 euros par gramme et revendue à un prix situé entre 55 et 60 euros le gramme, avec "un profit mensuel d'au moins 200.000 euros", selon la même source. "Félicitations aux forces de l'ordre qui, avec une importante opération, ont porté un coup très dur à la mafia de Foggia, l'une des organisations criminelles parmi les plus dangereuses et violentes", s'est félicité le ministre de l'Intérieur Matteo Piantedosi. L'appellation "mafia de Foggia" est une formule attrape-tout rassemblant différents groupes impliqués dans plusieurs secteurs criminels. Longtemps restée dans l'ombre, cette organisation criminelle est actuellement considérée comme l'une des plus violentes de la péninsule. (Belga)