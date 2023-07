L'animal sauvage recherché dans la banlieue de Berlin n'est pas un lion

"Il ne faut pas supposer qu'il s'agit d'un lion", a déclaré lundi une porte-parole du district de Potsdam-Mittelmark, ajoutant que l'animal recherché serait plutôt un herbivore. Le résultat d'un prélèvement de poils est également attendu lundi après-midi, a ajouté la porte-parole. Depuis jeudi dernier, la recherche d'un prédateur présumé dans la banlieue de Berlin fait la Une des journaux, même au-delà des frontières de l'Allemagne. Vendredi, les autorités ne considéraient plus le danger comme aigu et, sur la base de l'évaluation des experts, ne supposaient plus qu'il y avait une lionne en liberté dans la région. Les opérations de recherche, menées notamment à l'aide d'hélicoptères et de drones, n'ont pas non plus donné d'indications sur la présence d'un félin en liberté. (Belga)