Le porte-parole de Skeyes nommé directeur de Special Olympics Belgium

Ancien échevin CD&V de la ville d'Ypres, Dominique Dehaene est actuellement le porte-parole de Skeyes (ex-Belgocontrol), l'entreprise publique en charge du contrôle du trafic aérien. Entre autres fonctions politiques, l'intéressé a aussi exercé celles de chargé de communication à la ville de Courtrai, ainsi que de porte-parole d'Yves Leterme et de Hendrik Bogaert. Créée en 1968 aux États-Unis, l'organisation Special Olympics s'est fixée pour mission d'améliorer la vie des personnes souffrant d'un handicap mental et de favoriser leur inclusion sociale grâce au sport. Special Olympics Belgium compte quelque 20 000 athlètes dans le royaume. "Dominique est un sportif passionné, fortement engagé socialement ainsi qu'impliqué dans les défis et les opportunités afin d'améliorer l'inclusion des personnes ayant un handicap. Sa vision tournée vers l'avenir, ses valeurs personnelles fortes et son orientation stratégique contribueront sans aucun doute à la poursuite du développement de Special Olympics en Belgique", précise le communiqué de l'organisation. Fervent supporter de l'Antwerp, Dominique Dehaene est âgé de 46 ans et originaire de Heuvelland, en Flandre-Occidentale. Le quadragénaire prendra officiellement ses fonctions de directeur de Special Olympics le 1er octobre 2023. (Belga)