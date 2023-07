Ligue des Champions - Genk affrontera les Rangers en cas de qualification pour le 3e tour préliminaire

La saison dernière, les Rangers avaient éliminé l'Union Saint-Gilloise au même stade de la compétition. Battus 2-0 au match aller, les Écossais avaient remporté le match retour 3-0. Vice-champion d'Ecosse, les Rangers comptent dans leurs rangs l'international espoir Nicolas Raskin (ex-Standard) mais aussi les anciens joueurs de Genk Cyriel Dessers et Ianis Hagi, l'ex-Anderlechtois Kemar Roofe et l'ancien du Cercle Bruges Rabbi Matondo. Pour espérer atteindre le 3e tour préliminaire, les Limbourgeois devront d'abord éliminer les Suisses du Servette Genève au 2e tour. Le match aller est prévu mardi à 20h30 avant le match retour prévu le mercredi 2 août à 19h00 à la Cegeka Arena. Le match aller se jouera en Écosse le 8 ou le 9 août et le match retour dans le Limbourg le 15 août. En cas d'élimination, le Racing sera repêché au 3e tour préliminaire de l'Europa League où il serait opposé aux Grecs de l'Olympiacos. L'Antwerp, champion de Belgique en titre, fera lui son entrée en lice lors des barrages, dernier obstacle avant la phase de poules de la C1. (Belga)