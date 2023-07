L'Iran débute un exercice militaire dans la région du Golfe

Plus de 90 avions et drones de combat ont été déployés dans le Golfe et dans d'autres parties de l'Iran depuis dimanche, dans le cadre de ces manœuvres, ont rapporté les médias d'État iraniens lundi. Le commandant en chef de l'armée Abdolrahim Mousavi a déclaré que l'exercice "protégerait l'indépendance, l'intégrité territoriale et les idéaux sacrés de la Révolution islamique", et a promis que l'armée de l'Air "défendrait résolument les intérêts de la grande nation iranienne". Les États-Unis ont annoncé la semaine dernière qu'ils enverraient des renforts militaires dans le Golfe, ce qui garantirait la liberté de navigation dans la région. Le pays accuse la marine iranienne d'entraver la navigation civile dans le détroit d'Hormuz et dans le golfe voisin d'Oman. Ce détroit, large de 55 kilomètres et situé entre l'Iran et Oman, est considéré comme l'une des plus importantes voies de navigation pour les exportations mondiales de pétrole. (Belga)