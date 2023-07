Mondial féminin 2023 - L'Italie émerge en fin de match, l'Allemagne et le Brésil déroulent

Face à l'Argentine, l'Italie a dû attendre les derniers instants de la rencontre pour venir à bout de l'Albiceleste avec un but de Cristiana Girelli à la 87e minute. Grâce à ce succès, les Italiennes rejoignent la Suède en tête du groupe G. Les Suédoises s'étaient imposées 2-1 contre l'Afrique du Sud dimanche. Dans le groupe H, l'Allemagne, double championne du monde en 2003 et 2007 et vice-championne d'Europe, n'a fait qu'une bouchée du Maroc (6-0) qui participe à son premier Mondial. Alexandra Popp (11e, 39e) et Klara Bühl (46e) ont donné trois buts d'avance aux Allemandes avant que des buts contre leur camp d'Hanane Ait El Haj (54e) et Zineb Redouani (79e) ne fixent le score à 5-0. En fin de rencontre, Lea Schüller a encore alourdi la marque (90e). Les Allemandes prennent provisoirement la tête de leur groupe en attendant le match entre la Colombie et la Corée du Sud mardi à 4h00 (heure belge). Lors de la dernière rencontre de la journée, le Brésil a facilement disposé du Panama (4-0) grâce à un triplé d'Ary Borges (19e, 39e, 70e) et un but de Bia Zaneratto (48e). Un résultat qui a permis à la légende brésilienne Marta de participer à la fête en montant au jeu à la 75e minute. Considérée comme la meilleure joueuse de l'histoire, Marta dispute à 38 ans sa sixième et dernière Coupe du monde. Le Brésil prend seul la tête du groupe F devant la France et la Jamaïque qui n'ont pas réussi à se départager dimanche (0-0). (Belga)