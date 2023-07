Norvège: le chef de l'extrême gauche démissionne après un vol de lunettes de soleil

"J'ai fait une grosse erreur et j'ai encore aggravé les choses par la façon dont j'ai géré cela ensuite", a écrit Bjørnar Moxnes sur sa page Facebook. "J'en suis vraiment désolé et je tiens à présenter mes excuses", a-t-il ajouté. Le 30 juin, M. Moxnes avait dit s'être vu infliger une amende de 3.000 couronnes (250 euros) pour avoir pris sans payer des lunettes de soleil Hugo Boss, d'une valeur de 1.199 couronnes (environ 100 euros), dans une boutique duty-free de l'aéroport d'Oslo deux semaines plus tôt. Le responsable politique de 41 ans avait invoqué une étourderie mais avait modifié sa version plusieurs fois au fil des révélations autour de cet épisode capturé par des caméras de vidéosurveillance, lesquelles semblent affaiblir l'hypothèse d'un oubli. Actuellement en arrêt maladie, M. Moxnes renonce à son poste à la tête du parti d'opposition Rødt ("Rouge" en français) qu'il dirigeait depuis 11 ans et qu'il a contribué à développer au point de décrocher sept sièges au Parlement aux législatives de 2021. Selon les règles en vigueur en Norvège, il est impossible de renoncer à des fonctions électives, comme celles de député, en cours de mandat. Jusqu'alors numéro deux du parti, Marie Sneve Martinussen, 37 ans, prend provisoirement les rênes de la formation. (Belga)