Nouvelle-Zélande: une ministre mise en cause dans un accident de voiture démissionne

Mme Allan a présenté sa démission avec "effet immédiat" au Premier ministre Chris Hipkins. "Mes agissements d'hier montrent que je n'allais pas bien, je me suis laissée tomber, moi et mes collègues", a-t-elle admis, "je conviens que ma position est intenable". Elle a également démissionné de son poste de ministre chargée du Développement régional et de toutes ses autres fonctions au sein du gouvernement. Mme Allan a été inculpée d'imprudence au volant et refus d'obtempérer, a confirmé M. Hipkins, ajoutant que la police lui avait dressé une contravention après un test d'alcoolémie présentant un taux au-dessus du seuil autorisé. Elle a brièvement été placée en garde à vue après l'accident. Chris Hipkins a estimé qu'elle n'était pas en état d'être ministre. "Il est également intenable qu'un ministre de la Justice soit accusé d'avoir commis des infractions pénales", a ajouté le Premier ministre. "Bien que ses actions présumées soient inexcusables, j'ai été informé qu'elle souffrait d'une détresse émotionnelle extrême au moment de l'incident", a ajouté M. Hipkins, précisant qu'il était en train de "traiter" la démission de Mme Allan. Kiritapu Allan, surnommée "Kiri", est la quatrième ministre à quitter le gouvernement de centre gauche de M. Hipkins depuis qu'il a remplacé Jacinda Ardern en janvier. Les élections générales néo-zélandaises doivent avoir lieu le 14 octobre et les sondages donnent le Parti travailliste au pouvoir derrière le Parti national, l'opposition de centre-droit. (Belga)