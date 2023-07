PGA Tour/DP World Tour - Akshay Bhatia remporte le Barracuda Championship

Bhatia, 21 ans, a réalisé un dernier tour en 69 coups pour atteindre un total de 40 points selon le format Stableford. À égalité avec son compatriote Patrick Rodgers, il s'est imposé lors d'un playoff au premier trou supplémentaire. Le Français Julien Guerrier et le Suédois Jens Dantrop ont pris la 3e place avec 37 points. Le Barracuda Championship s'est joué selon le format Stableford. Un birdie rapporte deux points et un eagle cinq, un bogey coûte un point et un double bogey trois points. Un par ne rapporte pas de point. (Belga)