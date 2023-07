RDC: HRW dénonce le massacre de 46 réfugiés dans un camp de l'Ituri en juin dernier

L'ONG rappelle dans un rapport que la Coopérative pour le développement du Congo (Codeco), une milice essentiellement Lendu, a attaqué à plusieurs reprises des camps de personnes déplacées en Ituri au cours des deux dernières années. Selon HRW, cette milice a attaqué le camp de Lala, accueillant des personnes déplacées principalement Hema, pendant la nuit, alors que la plupart des résidents dormaient. Les combattants ont tué par balles ou à l'arme blanche, ou dans certains cas brûlé 23 enfants, treize femmes et dix hommes, et en ont blessé huit autres. Les soldats congolais et les forces de maintien de la paix des Nations Unies (Monusco) déployés dans la ville voisine de Bule ne sont pas intervenus. "Attaquer les civils dans les camps où ils sont venus trouver refuge et échapper aux violences est devenu la marque de fabrique sordide de la milice Codeco", a déclaré Thomas Fessy, chercheur principal sur la RDC à HRW, cité par le rapport. "Ces camps devraient être des sanctuaires pour les déplacés plutôt que des lieux de massacre. Il est essentiel que les forces congolaises et les forces de maintien de la paix de l'ONU exercent leur mandat de protection afin de garantir la sécurité des personnes déplacées", a-t-il ajouté. (Belga)