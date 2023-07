Spotify augmente ses tarifs dans 50 pays dont la Belgique

Les abonnements individuels et abonnements pour étudiant coûtent désormais un euro de plus, atteignant respectivement 10,99 euros et 5,99 euros par mois. L'abonnement duo est quant à lui plus cher de deux euros, atteignant 14,99 euros par mois. La formule famille, autorisant jusqu'à six comptes, voit elle aussi son prix augmenter de deux euros, coûtant désormais 17,99 euros par mois. Ces augmentations de prix concernent 50 pays. La plateforme suédoise justifie ces augmentations par la nécessité de "continuer à innover". (Belga)