Tour de France Femmes - L'Allemande Liane Lippert s'impose au sprint devant Lotte Kopecky dans la 2e étape

Victorieuse la veille en ouverture, Lotte Kopecky (SD Worx) a dû se contenter de la 2e place dans une arrivée en légère montée, mais elle conserve son maillot jaune de leader au classement général. La championne d'Allemagne, 25 ans, s'est montrée la plus costaude d'un petit groupe d'une vingtaine de coureuses pour aligner une 7e victoire en carrière, la 2e de l'année après son titre national. Deux coureuses ont lancé les festivités, la Néo-Zélandaise Georgia Williams (EF Education-TIBCO-SVB) et l'Allemande Hannah Ludwig (Uno-X), reprise dans la Côte des Plaines (cat.2/4,6km, 5,5%), principale difficulté à 50 bornes de l'arrivée. Julie Van de Velde (Fenix-Deceuninck) y est passé en tête et Annemiek Van Vleuten (Movistar), la championne du monde, a chuté sans gravité. La Néerlandaise Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck) a pris le relais pour passer en tête dans la bosse suivante, la Côte des Bossières (cat.4/1,3km/7%), et - avec ses compatriotes Eva van Agt (Jumbo-Visma) et Anouska Koster (Uno-X) - s'est retrouvée devant pour un dernier tour de 36,5 km avec 40 secondes d'avance sur le peloton. L'écart est monté jusqu'à la minute après la Côte de Merlhac (1,8km/5,8%) avant l'arrivée d'une grosse pluie provoquant plusieurs chutes. Un groupe avec la sprinteuse néerlandaise Lorena Wiebes (SD Worx) naviguait à plus de 6 minutes. Dans une descente, van Agt a chuté alors que Kastelijn et Koster étaient reprises au pied de la Côte de Trebiac (cat.3/3,4km/5,8%) à 4 km de l'arrivée, laissant les plus fortes s'expliquer pour la victoire. La troisième étape mardi entre Collonges-la-Rouge et Montignac-Lascaux sur 147,2 km. (Belga)