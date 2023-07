Tour de France - Jumbo-Visma a empoché le plus de gains sur l'édition 2023

(Belga) Avec 664.280 euros, Jumbo-Visma est l'équipe qui a empoché le plus de gains lors du Tour de France qui s'est achevé dimanche à Paris. La formation néerlandaise a remporté le classement général et une étape avec le Danois Jonas Vingegaard et le classement par équipe.