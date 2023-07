WTA Hambourg - Magali Kempen éliminée en double après la blessure de sa partenaire

Magali Kempen, 25 ans, 166e au classement WTA en double et Van Der Hoek (WTA 145 en double), 28 ans, étaient menées 3-6 et 1-4 après 48 minutes de jeu face à la troisième paire tête de série, l'Allemande Vivian Heisen (WTA 130), 29 ans, et de l'Estonienne Ingrid Neel (WTA 62 en double), 25 ans. Blessée à la cuisse droite, Rosalie Van Der Hoek n'a plus été capable de continuer. Magali Kempen (WTA 223) n'avait pas réussi à franchir le cap des qualifications en simple. (Belga)