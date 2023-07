WTA Varsovie - Yanina Wickmayer passe aisément le cap du premier tour

Yanina Wickmayer, 33 ans, 109e à la WTA, a battu la Japonaise Nao Hibino, 125e joueuse du monde, en deux manches: 6-2, 6-4 et 1 heure 14 minutes de jeu. Redevenue la numéro 2 belge au classement WTA, Wickmayer (ex-12e mondiale) rencontrera au deuxième tour soit la Chinoise Shuai Zhang (N.5), 34 ans, 45e mondiale, soit la Tchèque de 28 ans, Tereza Martincova (WTA 107). Associée à la Britannique Heather Watson (WTA 183 en double), 31 ans, Wickmayer (WTA 79 en double) jouera aussi le double avec en entrée une rencontre contre la cinquième paire tête de série formée par les Britanniques Alicia Barnett (WTA 72), 29 ans, et Olivia Nicholls (WTA 73), 28 ans. Initialement prévues, la Roumaine Monica Niculescu et la Géorgienne Natela Dzalamidze, formant la paire tête de série N.2, ont déclaré forfait. Yanina Wickmayer est la seule Belge engagée dans ce rendez-vous en Pologne où la Polonaise Iga Swiatek, numéro 1 mondiale, est tête de série numéro 1. (Belga)