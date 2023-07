Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 franchit les 3.800 points, Sofina en tête

Ageas (38,79) s'appréciait de 1,39% et AB InBev (52,92) de 0,42% alors que arGEN-X (477,80) et Galapagos (37,43) reperdaient 0,23 et 1,91% en compagnie des immobilières où Aedifica (61,65) et Cofinimmo (70,60) reculaient de 1,36 et 2,08%, WDP (27,74) de 0,43%. Solvay (106,30) et UCB (81,82) s'appréciaient par contre de 1,77 et 0,49%, D'Ieteren (157,80) et Melexis (94,10) de 1,35 et 1,02%, Barco (20,68) et Umicore (27,50) de 0,78 et 0,47%. Viohalco (6,73) et Qrf (10,30) bondissaient par ailleurs de 6 et 3,4% alors que Ekopak (19,15) reperdait 3,8%, des pertes de plus de 2% étant notées en Greenyard (6,65) et Agfa-Gevaert (2,41). Belysse (1,07) était négative de 4,9% à l'inverse de Euronav (14,235), en hausse de 5%. MDxHealth (0,329) et Sequana Medical (3,25) étaient enfin positives de 3,4 et 2,2%, Oxurion (0,0018) regagnant 5,9% alors que DMS Imaging (0,0155) chutait de 3,1%. Vers 16h30, l'euro s'inscrivait à 1,1030 USD, contre 1,1065 dans la matinée et 1,1070 la veille. Le lingot se négociait autour de 57.090 euros, en progrès de 230 euros. (Belga)