Dossier azote en Flandre - Les syndicats agricoles flamands devant le Conseil d'Etat dans le dossier azote

"Il est triste que nous devions recourir à une action en justice pour protéger nos agriculteurs", ont regretté Lode Ceyssens et Hendrik Vandamme, présidents des deux organisations. Selon les syndicats agricoles, l'impact du renforcement des instructions relatives à l'azote annoncé lundi dernier par la ministre Demir (N-VA) est "disproportionné et totalement inutile". Si le Conseil d'État accède à cette demande de suspension, la première instruction relative à l'azote, moins stricte, redeviendra applicable. Mais la sécurité juridique ne pourra être atteinte que si le décret flamand sur l'azote abandonne la distinction entre agriculture et industrie, soulignent les deux présidents. "Tant que cette distinction est maintenue, il n'y a pas de solution", ont-ils insisté. En mars, le Boerenbond avait déjà saisi le Conseil d'État contre l'accord politique sur l'azote conclu en Flandre. (Belga)