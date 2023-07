Hausses de prix pour l'essence, le diesel et le gasoil de chauffage

Dans le détail, les prix maxima de l'essence 95 RON E5 et de l'essence 95 RON E10 atteindront 1,8980 euro le litre (+0,067 euro) et 1,8480 euro le litre (+0,059 euro). Ceux de l'essence 98 repasseront au-dessus de la barrière symbolique des deux euros le litre. Quant au litre de diesel, il passera à 1,8550 euro (+0,06 euro) pour le diesel B7 et à 1,8330 euro (+0,056 euro) pour le diesel B10. Enfin, le gasoil diesel (application chauffage) suit la même tendance à la hausse: à 0,9831 euro le litre (+0,0293 euro) pour moins de 2.000 litres et à 0,9456 euro le litre (+0,0294 euro) à partir de 2.000 litres. (Belga)