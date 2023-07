La Liga - Alexander Sörloth quitte Leipzig pour Villarreal

Villarreal a annoncé l'arrivée de l'international norvégien sur les réseaux sociaux avec une vidéo humoristique, où l'on voit Sörloth s'adresser aux supporters de son nouveau club avec un casque de viking et une épée à la main. Après avoir quitté son pays natal en 2016, Sörloth a tenté une aventure au FC Groningue, aux Pays-Bas. En 2017, il a rejoint le FC Midtjylland, qui l'a vendu à Crystal Palace un an plus tard. Sörloth n'a pas réussi à faire ses preuves avec le club de Premier League, qui l'a alors prêté à Gand. Il reste finalement une saison chez les Buffalos et y dispute 22 matchs. Il a ensuite joué pour Trabzonspor, le RB Leipzig et la Real Sociedad. (Belga)