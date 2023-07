Le gouvernement lance la procédure pour déménager les hélicoptères de Coxyde à Ostende

Sur proposition de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), le Conseil des ministres a marqué vendredi son accord sur le lancement de deux marchés publics en faveur de ce département. L'un est "relatif au développement d'une +Operating Location+ à Ostende en soutien des opérations maritimes et des opérations de +Search and Rescue+ (SAR, recherche et sauvetage), a indiqué le gouvernement. Cette décision autorise à passer un contrat d'infrastructure par le biais d'une procédure négociée avec publication, a précisé mardi le ministère à l'agence Belga. La Défense adressera une lettre officielle au LEM Ostende (l'"Aviation Exploitation Company") et au LOM Ostende ("Aviation Development Company") demandant de proposer différentes options pour l'emplacement de la base d'hélicoptères à l'aéroport côtier. Ces options seront ensuite présentées au gouvernement avant l'attribution du contrat, a souligné le cabinet de Mme Dedonder. Ce déménagement des hélicoptères militaires - actuellement quatre appareils de type NH90 Caïman, qui seront prochainement épaulés par quatre nouveaux hélicoptères adaptés aux tâches purement SAR - basés à Coxyde vers Ostende, envisagé de longue date, avait été annoncé en avril 2019. (Belga)