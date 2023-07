Le yuan profite de promesses de mesures de relance en Chine

Vers 09H00 GMT (11H00, heure de Bruxelles), le yuan, dont les échanges sont encadrés par les autorités, montait de 0,68% à 7,1392 yuans pour un dollar, sa plus forte hausse quotidienne depuis quatre mois. Après des mesures annoncées vendredi pour inciter à l'achat de véhicules neufs, les dirigeants chinois se sont engagés lundi à "optimiser et à ajuster les politiques" liées au secteur immobilier. "Il y a peu de détails concrets et les éléments de langage adoptés ne sont pas des mesures de soutien explosives, mais le ton est positif", estime Mark Haefele, analyste chez UBS. Quant au reste du marché des changes, la prudence reste de mise alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) va débuter en cours de séance une réunion de deux jours. A la suite de la décision de la Fed sur ses taux qui doit être annoncée mercredi, après la fin des échanges européens, la Banque centrale européenne (BCE) publiera la sienne jeudi et la Banque du Japon (BoJ) fermera le bal vendredi. Mardi, à 09H00 GMT (11H00, heure de Bruxelles), l'euro se maintenait à 1,1066 dollar, grappillant 0,02% après avoir reculé à 1,1053 dollar, un plus bas depuis deux semaines. Des chiffres décevants sur l'activité du secteur privé en zone euro lundi ont en revanche poussé les investisseurs à miser sur plus de souplesse de la part de la BCE. "Il est quasiment garanti que la BCE va remonter ses taux de 0,25 point de pourcentage jeudi. Mais ce qui viendra après est moins certain", prévient Salomon Fiedler, analyste chez Berenberg. (Belga)