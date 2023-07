Les Belges à l'étranger - Galatasaray, avec Dries Mertens à l'assist, concède un partage à Zalgiris Vilnius en C1

Après une première mi-temps sans le moindre but, les Lituaniens ont pu compter sur Mathias Oyewusi pour prendre les commandes de la rencontre dès le retour des vestiaires (47e). Sur le banc pour débuter la rencontre, Dries Mertens, qui a remplacé Yilmaz à l'heure de jeu, aura été décisif puisque trois minutes après l'égalisation de Bardakci (75e, 1-1), c'est lui qui a offert l'assist sur le but de Dervisoglu (78e, 1-2). Si les Stambouliotes pensaient avoir arraché une victoire à l'extérieur, Kazlauskas remettait les pendules à l'heure et les deux équipes à égalité dans le temps additionnel (90e+2) afin de maintenir le suspense pour la manche retour. (Belga)