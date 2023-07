Ligue 1 - Ismaïla Sarr retrouve la Ligue 1 et signe à l'OM

Ailier percutant et habitué du flanc droit, Sarr, 25 ans, a fait ses débuts professionnels avec le FC Metz en 2016, à l'âge de 18 ans. Après une première bonne année en Ligue 1, il rejoint le Stade Rennais. En deux saisons en Bretagne, Sarr a inscrit 18 buts en 77 matchs et attiré les recruteurs anglais. Watford s'était attaché ses services pour plus de 30 millions d'euros en 2019. Avec les Hornets, il a fait l'ascenseur entre la Premier League et la Championship. Titulaire régulier, Sarr a marqué 32 buts et donné 24 passes décisives en 121 matches de championnat. International sénégalais (54 sélections), il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et participé à la dernière Coupe du monde. À Marseille, le Sénégalais est déjà la quatrième recrue de l'intersaison, après le Français Geoffrey Kondogbia, le Brésilien Renan Lodi et récemment le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. L'OM a terminé à la troisième place de l'exercice précédent avec 73 points et devra passer début août par les barrages pour disputer la Ligue des Champions. (Belga)