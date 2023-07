Mercato cycliste - Josef Cerny prolonge chez Soudal Quick-Step jusqu'en 2025

Cerny, 30 ans, avait rejoint la structure Quick-Step en 2021 après l'arrêt de l'équipe CCC. Sous le maillot du Wolfpack, il a décroché quatre victoires en remportant notamment le prologue du dernier Tour de Romandie, son dernier succès en date, pour un total de 11 victoires en carrière. "Je suis très heureux de prolonger chez Soudal Quick-Step pour deux années de plus", a réagi Cerny, cité dans le communiqué. "Le Wolfpack est devenu ma deuxième famille et je prends du plaisir avec mes équipiers. J'étais heureux d'avoir eu la chance de rester. J'ai eu de bons résultats et je veux continuer à progresser tout en travaillant pour mes équipiers et les aider à performer dans les plus grandes courses." "Josef est un pion important de l'équipe que j'essaie de construire", a ajouté Patrick Lefevere, manager de Soudal Quick-Step. "Il travaille pour ses équipiers et utilise souvent sa puissance pour tirer le peloton sur de longues périodes. Il est aussi capable de gagner des courses, surtout sur le contre-la-montre. C'est une personnalité importante à avoir dans le bus et il est très populaire auprès des coureurs et du staff." (Belga)