"Performance opérationnelle médiocre" pour Telenet au deuxième trimestre

Telenet attribue cette mauvaise performance trimestrielle à une révision tarifaire, des problèmes informatiques temporaires, un environnement concurrentiel "globalement intense" et à l'arrêt temporaire de certaines campagnes de marketing. L'entreprise basée à Malines a réalisé un chiffre d'affaires d'1,41 milliard d'euros au premier semestre 2023, en hausse de 9% en glissement annuel, grâce à l'augmentation du chiffre d'affaires des abonnements et des services aux entreprises. Sur le seul deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de Telenet se monte à 704,1 millions d'euros, soit une croissance de 9% par rapport à la même période de l'année précédente. Sans tenir compte des acquisitions de Caviar et Eltrona, la hausse de chiffre d'affaires au deuxième trimestre n'est que de près d'1%. Le résultat opérationnel, par contre, est en recul de 11%, à 261,7 millions d'euros alors que Telenet essuie une perte nette de 12 millions d'euros là où l'entreprise avait encore dégagé un bénéfice de 793,4 millions d'euros au premier semestre 2022. Telenet avait alors profité, il est vrai, d'un gain non-récurrent lié à la vente de son activité d'infrastructure mobile. Sur le seul deuxième trimestre, la perte nette atteint 28,8 millions d'euros. Telenet s'estime toujours "sur la bonne voie" pour atteindre ses objectifs financiers présentés à la mi-février. Ces prévisions pour l'exercice 2023 incluent notamment une croissance du chiffre d'affaires située entre 1 et 2% et un flux de trésorerie disponible ajusté d'environ 250 millions d'euros, de quoi assurer la distribution d'un dividende d'au moins un euro par action. (Belga)