Procès des attentats à Bruxelles - "C'est une page qui se tourne, le livre ne sera jamais fermé" selon le père d'Aline Bastin

"Aline restera toujours dans notre coeur. Tout ce qui s'est passé évidemment est inoubliable... Mais la vie reste belle, on continue à la vivre", a-t-il ajouté, visiblement un peu fébrile à son arrivée au Justitia. Pour ce témoin, le procès qui touche à sa fin a été "à la hauteur des enjeux". "Je suis satisfait de la façon dont cela s'est déroulé. Je voudrais rendre hommage aux jurés, qui ont beaucoup travaillé, qui ont rempli leur devoir de citoyen de façon exemplaire. Et je salue également la présidente de la cour d'assises, Laurence Massart, qui a conduit son bateau à bon port en menant des débats de grande qualité, de façon calme, régulière et équitable". Concernant le verdict, Pierre Bastin dit ne rien en attendre de particulier, "si ce n'est que les personnes qui auront été jugées coupables soient condamnées à la hauteur de la gravité des faits". Mais la balle est dans le camp "des jurés, qui ont pris connaissance du dossier sur le bout des doigts, sous la houlette des juges professionnels". "Je suis ému parce que c'est à peu près la dernière fois que je viens ici", a-t-il ponctué. Ce jour sonne le glas "d'un grand exercice démocratique, puisque la justice pénale est la réponse de l'État de droit à la barbarie terroriste". (Belga)