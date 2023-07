Procès des attentats à Bruxelles - "Je peux déjà dire sans connaitre le verdict que ce procès est une réussite"

La défense de Salah Abdeslam a réclamé, durant sa plaidoirie, l'acquittement de son client des chefs d'assassinats et de tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste. L'accusation de participation aux activités d'un groupe terroriste en revanche "n'a pas été contestée." "Je me présente ici l'esprit très serein, je considère qu'un procès est une réussite quand tout le monde fait bien son travail", a précisé Me Bouchat. "Ici nous avons eu des enquêteurs qui ont été hors normes, des jurés qui ont été d'une attention extraordinaire, des magistrats professionnels, dont la présidente, qui a mené ce paquebot à bon port, et je crois pouvoir dire que les débats, les interventions des avocats de la partie civile, des avocats de la défense ont été de haut niveau." Sur la longue durée de la délibération du jury, l'homme de loi a expliqué que c'était "un procès extraordinaire, donc il est normal que la durée de la délibération ait été extraordinaire". Enfin, le pénaliste a affirmé préférer "la procédure telle qu'elle se déroule et telle qu'elle est prévue par notre législation que ce qui se passe à Paris" où "l'arrêt de motivation est la copie conforme de l'ordonnance de mise en accusation". "un procès devant un jury, devant des jurés, ça n'a rien à voir avec un procès devant des magistrats professionnels", a-t-il conclu. (Belga)