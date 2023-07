Procès des attentats à Bruxelles - La cour a pris place dans la salle d'audience

Au moment où la sonnette annonçant la reprise de l'audience a retenti dans la salle, le public et la presse ont poussé un grand "Aaaah" de soulagement, après de longues heures d'attente. Annoncée dans un premier temps pour 14h30, la lecture du verdict sur la culpabilité des 10 accusés a ensuite été repoussée jusqu'à 19h00. Les jurés effectifs et les suppléants ainsi que la cour et les accusés sont présents dans la salle. Seul Smail Farisi, comparaissant libre à ce procès, est absent. (Belga)