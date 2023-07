Procès des attentats à Bruxelles - La présidente a entamé la lecture d'un verdict de culpabilité "historique"

Après un tunnel de sept mois d'audience et 18 jours de délibération - les jurés ayant dû répondre à près de 300 questions -, la tension est palpable: accusés, rescapés, familles des victimes, avocats de la défense et de la partie civile retiennent leur souffle, pendus aux lèvres de la présidente. Un lourd silence s'est installé. La lecture du verdict, qui doit durer plusieurs heures, pourrait s'étirer jusqu'au petit matin. Vu l'affluence en ce jour exceptionnel dans l'histoire judiciaire, trois autres salles relais ont également ouvert leurs portes à côté de la salle d'audience où siège la cour. Deux d'entre elles accueillent le public, la troisième la partie civile. La salle de presse, où s'affaire la presse nationale et internationale, compte une quarantaine de journalistes, prêts à suivre une audience marathon. (Belga)