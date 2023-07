Procès des attentats à Bruxelles - Mohamed Abrini, qui était en aveux, reconnu coupable sur toute la ligne

Cette condamnation suit le réquisitoire du parquet fédéral et les plaidoiries de la partie civile, qui avaient tous deux demandé à ce que Mohamed Abrini soit reconnu co-auteur des attentats et donc coupable d'assassinats et de tentatives d'assassinat le 22 mars 2016. À leurs yeux, sa culpabilité ne faisait aucun doute et le fait que l'homme avait finalement renoncé à se faire exploser à l'aéroport de Zaventem en même temps que Najim Laachraoui et Ibrahim El Bakraoui n'était pas une preuve qu'il n'était pas animé d'une intention de tuer. De son côté, la défense de "l'homme au chapeau" ne contestait pas la culpabilité de l'intéressé. Elle avait toutefois souligné, lors de ses plaidoiries, que Mohamed Abrini n'avait pas participé à la confection de l'explosif TATP et ensuite des bombes ayant servi lors des attentats. (Belga)