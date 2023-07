Tour de France Femmes - Wiebes offre son 50e succès de la saison à SD Worx: "Le lead-out de Lotte était parfait"

Wiebes a fait l'éloge de Kopecky après sa victoire au sprint du peloton lors de la troisième étape : "Lotte m'a parfaitement lancée. En fait, nous n'avons pas beaucoup d'expérience ensemble, mais j'ai pu lui faire entièrement confiance. Et c'est ce qui est le plus important dans un lead-out. Lotte est allée si vite et a si bien fait son travail... Elle a tiré si vite et si fort que j'ai pu attendre que quelqu'un d'autre démarre. Jusqu'à ce que je sente Marianne (Vos, ndlr) arriver sur ma droite. J'ai alors su que je devais partir. Le fait que Lotte soit également troisième à la fin montre à quel point elle est forte. La victoire d'étape de Wiebes est également la 50e victoire de SD Worx cette saison. Où s'arrêtera ce conte de fées? "Nulle part, j'espère", a déclaré Wiebes en riant. "Nous sommes nous-mêmes étonnées du nombre de victoires que nous remportons. C'est la meilleure équipe du monde, et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai signé ici. Nous avons beaucoup de coureuses fortes et l'esprit d'équipe est très élevé. C'est pourquoi tout se passe si bien cette saison. Le Tour de Thuringe en a été un très bon exemple : chaque coureuse de notre équipe y a remporté une victoire." (Belga)