Une personne en danger de mort après avoir été poignardée à Ostende

Les faits se sont déroulés peu avant 16h00 dans les environs de la Langestraat et de la Platformstraat. Au moins deux personnes sont impliquées, selon la police. Un homme de 40 ans, originaire de Nieuport a été blessé et transporté à l'hôpital pour y être soigné. Son pronostic vital est engagé. L'auteur des faits aurait pris la fuite, mais la police n'a fait aucune déclaration à ce sujet pour l'instant. "La police d'Ostende et le parquet de Flandre occidentale poursuivent une enquête approfondie", a déclaré Timmy Van Assche, porte-parole de la police locale, peu après les faits. (Belga)