Une trentaine de tombes vandalisées au cimetière de Koersel

"Nous regrettons que des vandales aient saccagés de nombreuses tombes. Si des personnes constatent de tels actes de vandalisme, nous les prions de contacter la police afin qu'un rapport soit établi", a déclaré mardi le bourgmestre faisant fonction de Beringen, Jean Vanhees (CD&V). Il est conseillé aux proches concernés de prendre des photos des dégâts sur les tombes et aux alentours et de ne nettoyer qu'après les constatations de la police. "Les dégâts encore constatés à la fin de la semaine seront nettoyés par nos services communaux. L'objectif est de donner aux proches suffisamment de temps pour signaler les dommages à la police. Nous étudions la possibilité de prendre des mesures préventives à l'avenir, en concertation avec la police et nos services communaux", a ajouté Jean Vanhees. (Belga)