Bourse de Bruxelles - Des appréhensions à l'approche des annonces de la Fed

Aedifica (62,35) et Cofinimmo (70,75) regagnaient 1,14 et 0,21%, WDP (27,86) remontant de 0,43% tandis qu'Elia (113,00) gagnait de justesse 0,18% après résultats. Aperam (29,21) était en tête des baisses avec un recul de 2,05%, Melexis (93,00) et KBC (67,72) perdant 1,17 et 1,31% tandis qu'Ageas (38,65) et AB InBev (52,84) cédaient 0,36 et 0,15%. arGEN-X (473,80) et Galapagos (37,28) valaient 0,84 et 0,40% de moins que la veille, Solvay (105,40) et UCB (80,76) reculant de 0,85 et 1,30%. Ackermans (157,30) et D'Ieteren (156,80) perdaient 0,51 et 0,63%, Umicore (27,32) reculant de 0,65%, Proximus (7,27) de 0,66%. Les résultats d'Econocom (2,725) étaient accueillis par une chute de 4,7%, écart finalement ramené à 1,1% alors que la BNB (564,00) abandonnait 2,4%, Lotus Bakeries (7.130) reculant de 2,2% après une recommandation revue à la baisse. Viohalco (6,86) poursuivait son ascension avec un mieux de 1,9%, Kinepolis (44,90) et Immobel (35,95) s'appréciant de 2,1 et 2%. Biosenic (0,053) et Mithra (1,868) plongeaient enfin de 14,5 et 8,6%, Oxurion (0,0017) chutant de 5,5% alors que Hyloris (11,35) progressait de 2,2%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,1065 USD, contre 1,1075 dans la matinée et 1,1030 la veille. Le lingot de métal jaune se négociait autour de 57.115 euros, en progrès de 25 euros. (Belga)