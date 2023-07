Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 et ses voisins évoluent sur la défensive

Dans le peloton de tête la veille, Aperam (29,31) se retrouvait en tête des baisses avec un recul de 1,7% devant Proximus (7,25) et D'Ieteren (156,40) qui reperdaient 1 et 0,9%, Sofina (207,60) cédant 0,6%. AB InBev (52,74) reculait de 0,3%, KBC (68,10) et Ageas (38,53) de 0,7%, arGEN-X (474,00) et Galapagos (37,26) abandonnant 0,8 et 0,4% tandis que Solvay (105,65) et (81,58) cédaient 0,6 et 0,3%. Barco (20,52) repartait de 0,8% à la baisse, Melexis (93,50) et Elia (112,50) reculant de 0,6 et 0,3%, Umicore (27,39) et GBL (73,70) de 0,4%. Les résultats de Econocom (2,65) étaient accueillis par une chute de 3,8%, Lotus Bakeries (7.130) abandonnant 2,2% après une recommandation revue à la baisse. VGP (97,00) était positive de 2,6% comme SmartPhoto (27,50), Sipef (57,70) remontant de 2,1% alors que Viohalco (6,81) poursuivait son ascension avec un mieux de 1,2%. Biosenic (0,0565) plongeait enfin de 9,3% en compagnie de Mithra (1,99), négative de 2,7%. L'euro s'inscrivait à 1,1075 USD dans la matinée de mercredi, contre 1,1030 la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 57.255 euros, en progrès de 165 euros. (Belga)