Cambodge : l'ONU dénonce les intimidations et menaces autour des élections

"Les parties d'opposition, les activistes, les représentants des médias et d'autres ont été confrontés à de nombreuses restrictions et représailles qui semblent avoir eu pour but de minimiser la campagne politique et d'entraver l'exercice des libertés fondamentales essentielles à la tenue d'élections libres et pleinement participatives", a déclaré Volker Türk dans un communiqué. (Belga)