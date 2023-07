Coca-Cola rehausse ses prévisions après avoir dépassé les attentes au deuxième trimestre

D'avril à fin juin, le chiffre d'affaires du groupe d'Atlanta (Géorgie) a grimpé de 6%, à 12 milliards de dollars, selon son communiqué. Sans l'effet défavorable des taux de change, la progression atteint 11% sur un an. Le bénéfice net du groupe a gagné 34% à 2,55 milliards de dollars. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'affiche en hausse de 11% à 0,78 dollar, là aussi supérieur aux attentes des analystes. La société a vu ses volumes de ventes stagner, mais a été aidée par sa politique de hausses des prix. Les volumes de ventes dans les pays développés sont demeurés stables, ont crû au Mexique, mais ont reculé aux Etats-Unis et en Espagne. Les pays en développement et émergents affichent des volumes de ventes stables, avec une hausse enregistrée en Inde et au Brésil d'un côté, et de l'autre un recul au Pakistan. La suspension des activités en Russie en 2022 a également pesé, souligne la société. Par type de boissons, le groupe enregistre une stagnation des volumes vendus dans la plupart de ses catégories, à l'exception du café, qui voit les volumes grimper de 5% grâce à la bonne performance de la marque Costa au Royaume-Uni et en Chine. Le groupe a relevé ses prévisions pour l'année. Il table maintenant sur une croissance organique comprise entre 8 et 9%, contre une fourchette de 7 à 8% précédemment, et anticipe un bénéfice par action hors éléments exceptionnels en progression de 5 à 6% sur un an, contre 4 à 5% auparavant. L'an dernier, l'entreprise avait enregistré 43 milliards de dollars de revenus. (Belga)