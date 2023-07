Conference League - Le Club Bruges entame sa campagne européenne: "Aarhus joue comme le Cercle"

"C'est une équipe qui ne se ménage pas et qui est bien organisée", a expliqué le coach brugeois Ronny Deila lors de la conférence de presse de mercredi. "Ils jouent un peu de la même manière que le Cercle de Bruges, avec beaucoup de pression. Bien sûr, ils peuvent aussi jouer avec moins de pressing. Nous ne nous attendons pas à un match facile, mais nous voulons gagner." "Nous sommes prêts, mais nous ne sommes pas encore à 100%. Nous devons comprendre d'où nous venons, après une saison difficile. J'ai vu que les joueurs étaient organisés et concentrés. Chacun s'est acquitté de sa tâche à 100%. Cela ne fait que quelques semaines que nous jouons ensemble. Nous franchissons une étape chaque jour et nous devons nous améliorer, mais nous nous sentons bien préparés", a poursuivi Deila malgré la récente défaite contre l'AZ en match de préparation. Roman Yaremchuk ne sera probablement pas de la partie. L'Ukrainien ne s'est pas entraîné ce mercredi. "Il a des problèmes au genou", a précisé Deila, qui a par contre récupéré Antonio Nusa. La préparation du nouvel entraîneur brugeois se poursuit donc afin de prendre un bon départ cette saison. "J'ai une idée en tête de ce que cela devrait être, mais cela ne se fait pas en quelques jours. En fait, pour que tout soit parfait, il faut des années. Mais c'est un processus et je vois que la volonté est là parmi les joueurs", s'est-il rassuré. "Si nous voulons atteindre nos objectifs, nous devons continuer à nous améliorer. Je vois des joueurs qui ont vraiment envie d'être performants et c'est déjà une bonne base". (Belga)