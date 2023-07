F1 - GP de Belgique - Plus de 150 secouristes de la Croix-Rouge mobilisés pour le Grand Prix de Francorchamps

Le Grand Prix est un rendez-vous majeur en province de Liège. Cette année, il devrait rassembler plus de 110.000 spectateurs du 28 au 30 juillet. "La logistique se met en place depuis ce lundi déjà, en vue de préparer l'important dispositif médical préventif qui assurera la sécurité de l'événement", explique la Croix-Rouge de Belgique. Au total, treize postes médicaux seront installés à différents endroits du site et 150 secouristes seront mobilisés durant le week-end, complétant les équipes médicales en provenance des différents hôpitaux de la région, soit une quinzaine de médecins et une vingtaine d'infirmiers. "Neuf équipes d'intervention seront en standby dans la partie escarpée du circuit (Combes, Kemmel et Blanchimont), une équipe de premiers secours se trouvera au niveau du virage de la source (tribune pour les personnes à mobilité réduite) et un poste de coordination sera installé à la Tour", ajoute l'organisation. Sont également prévus dix ambulances et deux SMUR, trois véhicules de transport de personnes à mobilité réduite et trois "Gator", des petits 4X4 auxquels on peut accrocher une civière latéralement. Des secouristes de la Rode Kruis seront aussi présents en renfort et coordonneront deux postes médicaux, tandis qu'un poste médical sera opéré par des secouristes de Bruxelles. Deux autres postes médicaux comprendront, eux, des secouristes de Monaco, de Suisse et d'Italie. (Belga)