Feux de forêt en Grèce - Tous les Belges contactés à Rhodes et Corfou sont en sécurité - Affaires Etrangères

Le SPF Affaires étrangères a envoyé deux collaborateurs sur l'île de Rhodes, gravement touchée. Ils se trouvent toujours au centre de crise mis en place par le gouvernement grec à l'aéroport de Rhodes d'où ils fournissent une assistance consulaire aux Belges qui en ont besoin. Au cours des dernières 24 heures, des solutions ont ainsi encore pu être trouvées pour "quelques Belges", a indiqué le ministère des Affaires étrangères. Ces solutions ont été trouvées en concertation avec les autorités grecques, les voyagistes et les compagnies aériennes. Les Affaires étrangères continuent de conseiller aux Belges de toujours suivre les instructions des autorités locales et de contacter leur tour-opérateur avant le départ pour plus d'informations sur le séjour à Rhodes ou à Corfou. (Belga)