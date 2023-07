Invasion de l'Ukraine - Le Conseil Otan-Ukraine condamne le retrait russe de l'accord sur les céréales

Les alliés et l'Ukraine ont tenu mercredi à Bruxelles la deuxième réunion du nouveau Conseil Otan-Ukraine porté sur les fonts baptismaux le 12 juillet dernier, lors du sommet de Vilnius, et au sein duquel tous siègent sur un pied d'égalité. Cette réunion au niveau des ambassadeurs avait été convoquée par le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, à la demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky, à la suite du retrait unilatéral de la Russie de l'accord sur les céréales de la mer Noire. Mais elle a été présidée par le secrétaire général délégué (adjoint), Mircea Geoan?. "Les Alliés et l'Ukraine ont fermement condamné la décision de la Russie de se retirer de l'accord sur les céréales de la mer Noire et ses tentatives délibérées d'arrêter les exportations agricoles de l'Ukraine dont dépendent des centaines de millions de personnes dans le monde", a indiqué l'Otan à l'issue de la réunion. Cet accord avait permis à l'Ukraine d'exporter quelque 33 millions de tonnes de céréales et de denrées alimentaires malgré le conflit en cours. Les 31 alliés et le représentant de Kiev "ont également condamné les récentes attaques de missiles de la Russie contre (les villes d')Odessa, Mykolaïv et d'autres villes portuaires, y compris l'attaque cynique par drone de Moscou contre l'installation de stockage de céréales ukrainienne dans la ville portuaire (sur le Danube) de Reni, très proche de la frontière roumaine", a ajouté l'Alliance atlantique. (Belga)